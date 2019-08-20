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Британские ученые назвали лучший способ борьбы с алкоголизмом
20.8.2019 10:39
Фото: vk.com
В Великобритании провели эксперимент, в котором приняли участие одиннадцать человек. Как пишет The Guardian, специалисты из Бристоля проводили лечение пациентов, страдающих от алкоголизма, при помощи небольших доз экстази.
Британские ученые проводили эксперимент в течение девяти месяцев, тщательно наблюдая за его участниками. В результате иностранные специалисты заявили, что им удалось найти новый очень эффективный способ лечения алкоголизма.
По данным исследователей, к постоянному употреблению алкоголя после завершения проекта вернулся только один человек из одиннадцати испытуемых. При этом пятеро смогли стать практически абсолютными трезвенниками, тогда как остальные лишь изредка позволяют себе выпить, не испытывая к спиртному заметной тяги.
Британские ученые при этом утверждают, что не зафиксировали какого-либо пагубного влияния на организм пациентов, на протяжении нескольких месяцев употреблявших экстази.
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