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В Москве задержан мужчина, выстреливший в женщину из-за замечания
18.8.2019 15:03
Фото: novorosinform.org
Нападение на москвичку, которая в тот момент находилась с ребенком, было совершено вечером 16 августа.
Женщина, гулявшая с малышом, сделала замечание нетрезвому мужчине, который в тот момент устроил ругань с ее соседями.
Как передает АГН "Москва", злоумышленник зашел за молодой мамой в подъезд, когда она возвращалась домой с ребенком. Со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову уточняется, что нападавший выстрелил в голову женщине из пневматического пистолета.
С травмой головы пострадавшую экстренно госпитализировали. По итогам проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела - случившееся было квалифицировано как покушение на убийство.
Полиция задержала подозреваемого, с ним сейчас работают следователи. Информации о личности мужчины из официальных источников пока не поступало.
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