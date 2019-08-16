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В США два человека погибли во время стрельбы около университета
00:13
Фото: m24.ru
В Соединенных Штатах два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы.
Как передают американские СМИ, инцидент произошел рядом с кампусом Государственного университета Алабамы.
Со ссылкой на полицию округа Монтгомери уточняется, что сигнал о стрельбе поступил в экстренные службы в четверг, около 19:00 по местному времени (11:00 по Москве). По данным газеты Montgomery Advertiser, один человек от полученного ранения погиб на месте, четверо были госпитализированы. Один из тех, кого экстренно доставили в больницу, позднее скончался.
Информации о том, что могло стать причиной вооруженного конфликта, из официальных источников пока не поступало. Ведется расследование.
Ранее сообщалось о задержании стрелка в Филадельфии, который открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере шесть силовиков.
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