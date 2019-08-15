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В Филадельфии задержан стрелок, ранивший шесть полицейских
15.8.2019 14:15
Фото: novayagazeta-ug.ru
В Соединенных Штатах по меньшей мере шесть сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки, пишут американские СМИ.
Инцидент произошел в Филадельфии (штат Пенсильвания).
По данным телеканала CNN, полицейские получили ранения во время перестрелки, когда прибыли на вызов, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Открыв огонь по сотрудникам полиции, нападавший забаррикадировался в жилом доме.
Из здания в ходе операции были эвакуированы пять человек - двое полицейских и трое гражданских лиц оказались в ловушке на верхних этажах дома, где прятался стрелок.
Во время переговоров убедить злоумышленника сложить оружие и сдаться не удавалось достаточно долго. Потом поступила информация о том, что "уже некоторое время" не были слышны выстрелы. Позже в полиции объявили о задержании стрелявшего, отказавшись пока сообщить какие-либо подробности инцидента.
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