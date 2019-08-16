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Пираты похитили восемь моряков с судна, захваченного у берегов Камеруна
16.8.2019 23:45
Фото: ura-inform.com
Как информирует руководство компании MarConsult Schiffahrt, которой принадлежит захваченное пиратами судно, похищены восемь из двенадцати членов экипажа.
Грузовое судно MarMalaita было атаковано неподалеку от камерунского порта Дуала.
Владелец судна подчеркивает, что предпринимает все усилия для возвращения похищенных моряков. Гражданство членов экипажа, которые оказались в руках пиратов, пока не уточняется.
Ранее в МИД России подтвердили сведения о том, что на борту находилось трое граждан РФ. Предположительно, они оказались среди тех, кого похитили пираты. По данным СМИ, злоумышленники являются представителями Нигерии.
Зарубежная пресса сообщает о том, что в плен к пиратам попали граждане Китая и Украины.
Грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, было атаковано пиратами накануне, 15 августа.
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