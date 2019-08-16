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В крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный яд


16.8.2019 22:42
В крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный ядФото: arnapress.kz

По словам врачей, в обычных случаях для лечения такого отравления необходимо не более недели, однако их пациентам до сих пор не становится лучше.

Ранее стало известно о гибели двух человек, пять остаются в больнице.

В числе пострадавших - двое детей, врачам удалось стабилизировать их состояние, угрозы нет, однако лечение продолжается.

Как сообщил руководитель токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, заявление которого распространили местные СМИ, в крови пациентов выявлен кумарин, крысиный яд.

Кумарин способен понижать свертываемость крови, в качестве действующего вещества он входит в лекарство варфарин, назначаемое для профилактики образования тромбов. Эксперт отметил, что обычно при отравлении кумарином или передозировках варфарина состояние пациентов улучшается за пять-шесть дней, и при лечении симптомы полностью проходили. Однако здесь прошло уже более двух недель, однако болезненные проявления остаются.

Специалист отметил, что и в Тольятти, где были ранее госпитализированы около семидесяти мигрантов из Узбекистана, врачи пока не зафиксировали случаев выздоровления.

В первых числах августа в больницы Ульяновска были экстренно доставлены восемь человек с кровотечениями разной локализации. 3 и 16 августа двое пострадавших умерли скончались. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело. По версии следствия, причиной отравления могло стать подсолнечное масло кустарного изготовления, в которое при хранении попал яд.

Автор: Злата Богатова

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