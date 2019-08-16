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В Нижегородской области три человека стали жертвами ДТП
16.8.2019 21:42
Фото: bloknot.ru
По данным регионального главка МВД, два автомобиля столкнулись на территории Кстовского района.
Смертельная авария зафиксирована примерно в 13:26 по московскому времени на 468-м километре автотрассы М-7 "Волга".
Со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Нижегородской области местные СМИ сообщают о том, что столкнулись грузопассажирская "ГАЗель", водитель которой допустил выезд на встречную полосу, и грузовик.
Три человека, находившихся в "ГАЗели", от полученных ранений погибли на месте, еще один пострадал и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты. В региональном главке МВД добавили, что в момент аварии в районе происшествия шел сильный дождь.
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