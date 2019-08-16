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Найдены неизвестные рисунки Сент-Экзюпери к «Маленькому принцу»
16.8.2019 19:32
Фото: livejournal.com
В Швейцарии найдены рисунки Антуана де Сент-Экзюпери, созданные автором к его наиболее знаменитому произведению – "Маленькому принцу".
Неизвестные ранее иллюстрации для знаменитой сказки выполнены писателем акварелью и гуашью, передает The Local.
Как полагают искусствоведы, уже ознакомившиеся с раритетом, можно говорить об одном из самых ранних вариантов рисунков, ставших в более поздние годы каноническими.
Иллюстрации были сложены в папку, которая хранилась в одном из зданий, принадлежавших бизнесмену Брюно Стефанини. Предположительно, не так давно ушедший из жизни коллекционер приобрел рисунки на торгах, проводившихся в конце прошлого века. В числе иллюстраций, обнаруженных в Швейцарии, картинка, изображающая Маленького принца и Лиса, и набросок "Удав, который проглотил слона".
В минувшем июле стало известно о том, что в США журналом Strand опубликовано неизвестное произведение выдающегося американского литератора Джона Стейнбека. Ранее еще никогда не издававшийся юмористический рассказ лауреата Нобелевской премии посвящен повару и коту-дегустатору. Автор назвал его "Дружелюбные блохи".
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