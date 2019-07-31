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Опубликован ранее не издававшийся рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе
31.7.2019 21:46
Фото: livejournal.com
Произведение выдающегося американского литератора Джона Стейнбека опубликовано журналом Strand.
Ранее еще никогда не издававшийся рассказ лауреата Нобелевской премии посвящен повару и коту-дегустатору.
Как передает РИА Новости, этот юмористический рассказ называется "Дружелюбные блохи". Джон Стейнбек создал его в Париже, описав историю незадачливого шеф-повара, который прикладывает массу усилий в стремлении получить вторую звезду Michelin. Произведение включает в себя лишь полторы тысячи слов, однако его сюжет содержит неожиданные повороты.
Выдающийся американский прозаик Джон Стейнбек родился 27 февраля 1902 года в Салинасе (Калифорния). В числе наиболее известных его произведений - повесть "Гроздья гнева", а также множество других на остросоциальные темы. Литератор скончался 20 декабря 1968 года в Нью Йорке.
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