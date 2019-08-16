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В Китае после оползня пропали без вести 17 человек
16.8.2019 15:45
Фото: chinamodern.ru
К настоящему времени спасатели смогли вызволить из-под завалов живыми одиннадцать человек.
На месте ЧП активно продолжается поисковая операция, в которой задействовано около четырехсот сотрудников экстренных служб, привлечено 14 единиц спецтехники.
По меньшей мере 17 человек числятся пропавшими после того, как на территории Ляншань-Ийского автономного округа (провинция Сычуань на Юго-Западе Китая) сошел оползень. Власти уезда Ганьло, пишет газета China Daily, сообщают о том, что спасены как минимум одиннадцать человек.
Горные породы внезапно обрушилась на участок железной дороги, соединяющей города Чэнду (административный центр Сычуани) и Куньмин, который является административным центром соседней провинции Юньнань. В общей сложности под завалами оказался 70-метровый участок путей, на котором в тот момент осуществляли ремонтные работы десятки сотрудников технического персонала.
ЧП случилось в минувшую среду в 12:44 по местному времени (07:44 по Москве).
Ранее сообщалось об оползне, который сошел в китайском городе Чунцин, где погибли шесть человек, еще один числится пропавшим.
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