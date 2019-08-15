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В Китае шесть человек стали жертвами оползня


15.8.2019 12:13
В Китае шесть человек стали жертвами оползняФото: vk.com

Как передает сегодня Центральное телевидение Китая, трагический инцидент случился в городе центрального подчинения Чунцине, который находится в юго-западной части страны.

Местные власти подтвердили гибель шести человек.

По информации экстренных служб региона, после схода оползня неизвестной остается судьба по меньшей мере одного человека - он числится без вести пропавшим.

Уточняется, что около 70 тыс. куб. метров горных пород практически полностью засыпали два жилых строения, а также подсобное хозяйство, расположенное поблизости. ЧП случилось на территории муниципального уезда Чэнкоу.

Несмотря на то, что существует риск повторного схода оползня, сотрудники спасательных служб продолжают работу на месте происшествия, осуществляя поиск пропавшего человека.

Автор: Злата Богатова

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