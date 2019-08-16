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Оскорбивший судью житель Перми приговорен к 16 годам колонии
16.8.2019 14:06
Фото: sledcom.ru
Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии особого режима, передает ТАСС.
Вердикт по этому делу вынес Индустриальный районный суд прикамской столицы.
Жителя города Перми приговорили к 16 годам и четырем месяцам лишения свободы за оскорбление судьи. Как уточняется в сообщении на официальном сайте краевой прокуратуры, отбывать наказание ему предстоит в условиях особого режима.
Гражданин был осужден в августе 2017 года - Индустриальный районный суд Перми признал его виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к 18 годам заключения. Осужденный, будучи не довольным вердиктом, направил судье оскорбительное письмо. Позже на основании этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду").
Помимо заключения виновному предстоит выплатить 400 тысяч рублей в качестве штрафа.
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