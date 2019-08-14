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В доме Эпштейна найден портрет Клинтона в женском платье
11:10
Фото: lenta.ru
Во время обыска, проводившегося в особняке покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна полицейские обнаружили необычный портрет бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.
Как пишет Daily Mail, экс-президент запечатлен на картине в синем платье и красных туфлях на шпильках.
На картине, которая была найдена в особняке Джеффри Эпштейна, бывший американский президент Билл Клинтон, развалившись в кресле, сидит в Овальном кабинете. Улыбаясь, президент показывает пальцем на зрителя. При этом бывший лидер США в синем платье, похожем на то, которое в 2009 году надевала его супруга Хиллари Клинтон, и одновременно визуально напоминает одежду Моники Левински, замешанной в сексуальном скандале с экс-президентом.
Газета отмчает, что полотно было создано художницей Петриной Райан-Клейд. Висит ли в особняке Эпштейна оригинал либо это копия, пока не уточняется.
Напомним, несколько дней назад обвиненный по нескольким статьям Эпштейн совершил самоубийство в исправительном центре в Нью-Йорке. Миллиардер был задержан в минувшем июне, как только вернулся в США из Парижа, прибыв на личном самолете.
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