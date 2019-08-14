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В Кабардино-Балкарии пропал ребенок из Башкирии
00:01
Фото: livejournal.com
ЧП случилось на территории Эльбрусского района, где в ущелье Адыр-су пропал шестилетний ребенок, приехавший с родственниками из Республики Башкортостан, сообщили представители регионального главка МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы накануне, 14 августа, около 16:10 по местному времени.
Как указано в сообщении ведомства, в поисковой операции задействованы десять спасателей отряда Центроспас МЧС России и их коллега из Эльбрусского ВПСО по Кабардино-Балкарии. Кроме того, продолжают разыскивать ребенка родственники и добровольцы - в общей сложности двадцать человек.
ЧП прокомментировали в пресс-службе МВД по региону, передает агентство "Интерфакс-Юг". Как заявили в ведомстве, в поисках также задействованы сорок шесть сотрудников полиции, привлечены кинологи со специально обученными собаками.
Ранее стало известно о гибели российского альпиниста в горах Киргизии. Иркутянин Сергей Войличенко сорвался во время спуска с покоренного им пика Победы.
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