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Власти Москвы разрешили проведение 100-тысячного митинга
14.8.2019 23:22
Фото: sochinews.io
По данным ТАСС, столичная мэрия согласовала проведение нового митинга с численностью участников до 100 тысяч человек.
О проведении мероприятия без шествия рассказал первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
Как отметил представитель руководства российской столицы, ранее группой граждан была подана заявка на проведение намеченного на 25 августа шествия. Предполагалось, что маршрут мероприятия будет пролегать от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где потом состоится митинг.
По словам Василия Олейника, мэрия Москвы довела до организаторов акции обоснованные предложения, согласно которым может быть проведен лишь митинг без шествия. Речь идет о проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца, чтобы органы исполнительной власти имели возможность в полной мере обеспечить условия проведения публичного мероприятия.
Позднее стало известно о том, что Либертарианская партия, подчеркнув, что их заявка предполагала шествие, решили отказаться от условий, предложенных столичными властями.
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