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Обрушения моста в Генуе можно было избежать, заявил президент Италии
14.8.2019 22:25
Фото: kyrtag.kg
По словам Серджо Маттареллы, новый мост станет "напоминанием о невинных жертвах" трагических событий, передает ТАСС.
Обращаясь к жителям Генуи в годовщину обрушения моста Моранди, итальянский лидер отметил, что этого "можно и нужно было избежать"
Речь главы государства опубликовала газета IL Secolo XIX. По словам итальянского лидера, обрушения моста Моранди в окрестностях Генуи, где 14 августа 2018 года погибли сорок три человека, можно было избежать. Сейчас ведется строительство нового "моста, прочного и красивого", - подчеркнул Серджо Маттарелла. Президент отметил, что возводимый мост со временем поможет "залечить рану, которая была нанесена обрушением". Город, разорванный пополам, будет вновь соединен.
Вместе с тем, новый мост всегда будет напоминать о невинных жертвах, которые были погребены под обломками, отметил президент Италии на мемориальной церемонии, которая прошла сегодня в Генуе. Мероприятие с участием президента и представителей итальянского руководства было посвящено памяти тех, кто погиб при обрушении моста Моранди.
Предполагается, что новый мост начнет функционировать в начале 2020 года. В качестве куратора строительства выступает известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, являющийся уроженцем Генуи.
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