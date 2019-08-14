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Обрушения моста в Генуе можно было избежать, заявил президент Италии


14.8.2019 22:25
Обрушения моста в Генуе можно было избежать, заявил президент ИталииФото: kyrtag.kg

По словам Серджо Маттареллы, новый мост станет "напоминанием о невинных жертвах" трагических событий, передает ТАСС.

Обращаясь к жителям Генуи в годовщину обрушения моста Моранди, итальянский лидер отметил, что этого "можно и нужно было избежать"

Речь главы государства опубликовала газета IL Secolo XIX. По словам итальянского лидера, обрушения моста Моранди в окрестностях Генуи, где 14 августа 2018 года погибли сорок три человека, можно было избежать. Сейчас ведется строительство нового "моста, прочного и красивого", - подчеркнул Серджо Маттарелла. Президент отметил, что возводимый мост со временем поможет "залечить рану, которая была нанесена обрушением". Город, разорванный пополам, будет вновь соединен.

Вместе с тем, новый мост всегда будет напоминать о невинных жертвах, которые были погребены под обломками, отметил президент Италии на мемориальной церемонии, которая прошла сегодня в Генуе. Мероприятие с участием президента и представителей итальянского руководства было посвящено памяти тех, кто погиб при обрушении моста Моранди.

Предполагается, что новый мост начнет функционировать в начале 2020 года. В качестве куратора строительства выступает известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, являющийся уроженцем Генуи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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