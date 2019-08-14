|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани пять человек погибли в ДТП
14.8.2019 13:09
Фото: vk.com
В больнице скончался один из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне, 13 августа, на территории Усть-Лабинского района Краснодарского края.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", жертвами аварии стали трое взрослых и двое детей.
До пяти человек увеличилось количество погибших в результате крупного ДТП на Кубани, сообщается со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону. От полученных ранений на месте погибли трое взрослых и один ребенок. Позже в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался еще один ребенок, пострадавший в аварии.
В настоящее время на лечении в медицинском учреждении остаются пять пострадавших.
ЧП случилось на 39-м километре трассы "Темрюк - Краснодар - Кропоткин", неподалеку от станицы Воронежская, где примерно в 17:00 по московскому времени столкнулись легковые автомобили Opel и Hyundai. Предположительно, водитель первой машины допустил выезд на встречную полосу, спровоцировав ДТП. Вероятный виновник смертельной аварии погиб на месте.
Ранее стало известно об аварии в Якутии, где погибли пять человек, еще четверо получили травмы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|