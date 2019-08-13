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В Якутии пять человек погибли в ДТП
13.8.2019 11:48
Фото: vk.com
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, жертвами дорожной аварии стали пять человек, еще четверо с травмами были доставлены в больницу. Трагедия случилась ранним утром, примерно в 6:20 утра по местному времени (00:20 по Москве).
Смертельная авария произошла на территории Нерюнгринского района Якутии, неподалеку от населенного пункта Серебряный Бор. В легковой иномарке, которая на 380-м км федеральной автодороги "Лена" столкнулась с грузовиком, находилось в общей сложности девять человек. В ГИБДД отметили, что двое из пострадавших молодых людей получили серьезные травмы, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
В ходе начатой проверки удалось выяснить, что компания, в которую входили несовершеннолетние 16-17 лет, остановила автомобиль Toyota. Молодежь, собираясь из Нерюнгри доехать в поселок Чульман, уместилась в салоне, где уже ехали несколько пассажиров. Отмечается, что юноши и девушки разместились, сев на колени друг к другу.
Как рассказал полицейским водитель большегруза, Toyota, ехавшая на большой скорости, внезапно оказалась на встречной полосе, после чего произошло лобовое столкновение.
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