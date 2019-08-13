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В Индии более 200 человек стали жертвами наводнений
00:14
Фото: livejournal.com
Ранее местные власти подтвердили сведения о 174 погибших, но количество жертв стихии продолжает расти, передают зарубежные СМИ.
Спасатели уже эвакуировали из затопленных районов более миллиона жителей. Всех, кто был вынужден покинуть свои дома, доставляют центры временного размещения.
Наибольший удар стихия нанесла по территории популярного у туристов индийского штата Керала., который популярен среди туристов. Российские дипломаты, поддерживая постоянную связь с местными экстренными службами, ранее сообщили о том, что граждан РФ нет в числе пострадавших.
Сильные муссоны обрушились на южные области Индии на прошлой неделе, спровоцировав наводнения. Отдаленные населенные пункты оказались заблокированными из-за затопленных дорог, в результате в эвакуации жителей и оказании им помощи были задействованы транспортная авиация и даже военные.
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