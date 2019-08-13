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В Крыму найдены останки кита, обитавшего 10 млн лет назад
13.8.2019 23:31
Фото: avrasyaparlementosu.com
Как передает агентство "Интерфакс", открытие, представляющее большой исследовательский интерес, было сделано случайно. По словам директора по развитию фонда "Археология" Олега Маркова, останки кита обнаружили в ходе раскопок античного некрополя Кыз-Аул на востоке полуострова.
Как рассказал Олег Марков, на некрополе ранее были найдены грунтовые античные могилы, и сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко, являющийся руководителем экспедиции, принял решение начать их зачистку. В ходе этих работ историки и обнаружили останки животного, которое обитало на этой территории порядка 10 миллиона лет назад, когда здесь существовало так называемое Сарматском море.
По словам историка, раскопки велись на месте античного погребения. В результате ученые смогли добраться до материкового слоя. Во время последующей расчистки и обнаружились костяки некого доисторического животного. Чтобы определить его принадлежность, пришлось обратиться за помощью к палеонтологам. Прибывшие из Симферополя специалисты пришли к выводу, что это представитель вида, который являлся прародителем практически всех современных китов - голубого, гренландского и серого.
Ранее в Греции нашли две неразграбленные гробницы микенского периода. Открытие было сделано группой археологов, которая вела раскопки в окрестностях города Немеа на полуострове Пелопоннес.
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