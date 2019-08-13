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В Греции нашли две неразграбленные гробницы микенского периода


13.8.2019 13:12
В Греции нашли две неразграбленные гробницы микенского периодаФото: phnx.pics

По мнению ученых, захоронениям, которые были обнаружены в древнем некрополе, насчитывается не менее 3 тысяч лет.

Как сообщает Министерство культуры и спорта Греции, открытие было сделано группой археологов, которая вела раскопки в окрестностях города Немеа на полуострове Пелопоннес.

Исследователи обнаружили на месте древнего некрополя микенской цивилизации Аидония две новые неразграбленные купольные гробницы. Согласно предварительным выводам специалистов, захоронения были сделаны не менее трех тысяч лет назад.

Предположительно, каменные гробницы относятся к эпохе микенских дворцов (около 1400 - 1200 годы до н.э.). В первой, которая была накрыта крышей, первоначально покоились останки двух человек, позже там захоронили еще четырнадцать человек. Крыша второй гробницы, полагают историки, могла обрушиться еще в микенский период.

Ранее в Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы.

Автор: Злата Богатова

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