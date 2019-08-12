Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новокузнецке школьники подожгли одежду на пятилетней девочке

12.8.2019 22:37

Фото: livejournal.com



Ребенка доставили в больницу с ожогами, врачи пытаются спасти девочку. Как передает ТАСС, пострадавшая дошкольница находится в реанимации.



Полиция приступила к расследованию инцидента.



Местные власти заявили о том, что семье девочки, пострадавшей от поджога платья в Новокузнецке (Кемеровская область) будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение уже отдал мэр города.



Детский омбудсмен в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял расследование инцидента с пятилетней девочкой под личный контроль. По его словам, к ЧП причастны дети из семьи, считавшейся достаточно благополучной. К проверке также подключилась комиссия ПДН.



ЧП случилось на одной из улиц частного сектора в Новокузнецке 7 августа, когда малышка гуляла со своими соседками, девяти и одиннадцати лет. Одна из старших девочек, балуясь с зажигалкой, подожгла платье дошкольницы. Когда пламя охватило одежду, дети, испугавшись, убежали.



В горящей одежде девочка дошла до калитки собственного дома, где ее отец сразу же оказал ей помощь и вызвал медиков. По словам родителей, девочка, являющаяся инвалидом первой группы, даже не успела осознать, что произошло. С сильными термическими ожогами ее доставили в реанимацию, состояние ребенка оценивается как тяжелое.



Автор: Злата Богатова

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