|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Новокузнецке школьники подожгли одежду на пятилетней девочке
12.8.2019 22:37
Фото: livejournal.com
Ребенка доставили в больницу с ожогами, врачи пытаются спасти девочку. Как передает ТАСС, пострадавшая дошкольница находится в реанимации.
Полиция приступила к расследованию инцидента.
Местные власти заявили о том, что семье девочки, пострадавшей от поджога платья в Новокузнецке (Кемеровская область) будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение уже отдал мэр города.
Детский омбудсмен в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял расследование инцидента с пятилетней девочкой под личный контроль. По его словам, к ЧП причастны дети из семьи, считавшейся достаточно благополучной. К проверке также подключилась комиссия ПДН.
ЧП случилось на одной из улиц частного сектора в Новокузнецке 7 августа, когда малышка гуляла со своими соседками, девяти и одиннадцати лет. Одна из старших девочек, балуясь с зажигалкой, подожгла платье дошкольницы. Когда пламя охватило одежду, дети, испугавшись, убежали.
В горящей одежде девочка дошла до калитки собственного дома, где ее отец сразу же оказал ей помощь и вызвал медиков. По словам родителей, девочка, являющаяся инвалидом первой группы, даже не успела осознать, что произошло. С сильными термическими ожогами ее доставили в реанимацию, состояние ребенка оценивается как тяжелое.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|