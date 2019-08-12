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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве скончалась известная DJ и модель Playboy
12.8.2019 15:04
Фото: rusdialog.ru
Знакомые Жанны Рассказовой, которой было лишь двадцать девять лет, потрясены известием о ее скоропостижной смерти.
Многие поклонники выражали надежду на то, что публикации окажутся неуместной шуткой, отказываясь верить в случившееся.
Как передают российские СМИ, 29-летней Жанне Рассказовой внезапно стало плохо в минувшее воскресенье, 11 августа, сразу после чего была вызвана скорая. Прибывшие к месту ЧП медики оказались бессильны - девушка скончалась.
Информации о том, что могло стать причиной внезапной смерти, от близких Рассказовой или официальных источников пока не поступало. Вместе с тем, Рен-ТВ передает о том, что речь может идти о передозировке наркотических веществ.
Ранее представители Аллы Вербер, чтобы остановить продолжающиеся в Сети и СМИ пересуды, сделали заявление о причинах ее смерти в Италии.
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