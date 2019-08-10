Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Стала известна причина смерти Аллы Вербер

10.8.2019 22:13

Фото: fastpic.ru



Как сообщили представители Аллы Вербер, она скончалась из-за менингококкового сепсиса.



Соответствующее сообщение появилось на странице в Instagram fashion-директор ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury.



По причине недостаточно сильного иммунитета ее организм не смог победить инфекцию, указано в тексте. Представители Аллы Вебер подчеркнули, что решились на это заявление, чтобы положить конец обсуждениям, продолжающимся в СМИ.



Предполагается, что похороны пройдут в Торонто (Канада). Траурная церемония запланирована на 14 августа



Напомним, Алла Вербер ушла из жизни в минувший вторник, 6 августа, находясь на курорте в Италии. Незадолго до смерти 61-летнюю бизнесвумен экстренно доставили в клинику. Первоначально в прессе появлялись публикации о том, что причиной скоропостижной кончины мог стать обширный инфаркт.



Алла Константиновна Вербер родилась в Ленинграде, в молодости вместе с родителями уехала из Советского Союза. Сначала семья эмигрировала в Рим, а позднее Вербер переселилась в Канаду, где жила в Монреале. Университет она окончила в Торонто, вскоре после чего устроилась на работу в магазин готового платья. Именно там и началась ее блестящая карьера в fashion-индустрии.



Автор: Злата Богатова

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