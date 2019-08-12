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В США пять воспитанников детского сада стали жертвами пожара
12.8.2019 12:39
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в Пенсильвании, передает CNN со ссылкой на шефа пожарной службы округа Эри Гая Сантоуна.
Как стало известно, в результате пожара в детском саду погибли пять детей возраста от восьми месяцев до восьми лет, четверо из которых были родственниками.
Пятый из погибших детей оказался ребенком хозяйки учреждения, рассказал Сантоун. По его словам, пострадали четыре человека, в том числе, сосед, пытавшийся спасти детей из объятого пламенем помещения.
В ходе начатой проверки установлено, что возгорание началось в ночное время (около 08:00 по Москве). В тот момент в двухэтажном жилом доме, владелица которого присматривала за детьми, находилось в общей сложности днем восемь человек.
Отмечается, что владелица учреждения, не осознавая, что делает, выбежала из здания прямо через огонь и "обожгла себе легкие". Начальник пожарной службы округа Эри добавил, что по дороге в больницу она попала в ДТП.
Причины трагического происшествия сейчас выясняют специалисты.
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