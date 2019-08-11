ИнтерНовости - новости в стране и мире
Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службы
Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службы
Пользователей Сети насмешило видео с купающейся в платье Савченко
Пользователей Сети насмешило видео с купающейся в платье Савченко
В США покончил с собой обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн
 В США покончил с собой обвиняемый в секс-преступлениях миллиардер Джеффри Эпштейн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службыГрубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службы
Эксперт оценил шансы США в морской войне с РоссиейЭксперт оценил шансы США в морской войне с Россией
В мексиканский город, где произошло массовое убийство, направлены сотни силовиковВ мексиканский город, где произошло массовое убийство, направлены сотни силовиков
В Подмосковье с дворника взыскали около двух миллиардов рублей задолженностиВ Подмосковье с дворника взыскали около двух миллиардов рублей задолженности
ООН не собирается эвакуировать свою миссию после гибели трех сотрудников в ЛивииООН не собирается эвакуировать свою миссию после гибели трех сотрудников в Ливии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службы


01:39
Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службыФото: кадр видео с youtube.com

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан принес извинения за неподобающее поведение игумена Фотия (Нечепоренко), крестившего ребенка в Гатчине (Ленинградская область).

Как информирует пресс-служба местной епархии, священника уже отстранили от службы.

ЧП случилось во время крещения годовалого ребенка в Покровском храме Мариенбурга. Ранее в социальных сетях и прессе широко распространилось видео, на котором запечатлен игумен Фотий. Священнослужитель, крестивший ребенка, был очень груб с младенцем.

Несмотря на истошные вопли мальчика, священнослужитель резко и с силой продолжал окунать его в воду, грубо удерживая за голову. Когда подбежала взволнованная мать, игумен Фотий не обратил на ее призывы отпустить сына никакого внимания, все так же жестко обращаясь с младенцем. В результате женщина приняла решение обратиться в полицию.

Видеоматериал, практически сразу вызвавший обширный резонанс и возмутивший общественность, не говоря уже о свидетелях инцидента, посмотрел и епископ Митрофан, отметили в епархии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателяПять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
В Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу СкрипалейВ Скотланд-Ярде не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей
Названа зарплата космонавтов в РоссииНазвана зарплата космонавтов в России
Эксперт оценил шансы США в морской войне с РоссиейЭксперт оценил шансы США в морской войне с Россией
В Китае растет число жертв тайфуна «Лекима»В Китае растет число жертв тайфуна «Лекима»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru