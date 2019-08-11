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Грубо обращавшегося с младенцем во время крещения священника отстранили от службы
01:39
Фото: кадр видео с youtube.com
Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан принес извинения за неподобающее поведение игумена Фотия (Нечепоренко), крестившего ребенка в Гатчине (Ленинградская область).
Как информирует пресс-служба местной епархии, священника уже отстранили от службы.
ЧП случилось во время крещения годовалого ребенка в Покровском храме Мариенбурга. Ранее в социальных сетях и прессе широко распространилось видео, на котором запечатлен игумен Фотий. Священнослужитель, крестивший ребенка, был очень груб с младенцем.
Несмотря на истошные вопли мальчика, священнослужитель резко и с силой продолжал окунать его в воду, грубо удерживая за голову. Когда подбежала взволнованная мать, игумен Фотий не обратил на ее призывы отпустить сына никакого внимания, все так же жестко обращаясь с младенцем. В результате женщина приняла решение обратиться в полицию.
Видеоматериал, практически сразу вызвавший обширный резонанс и возмутивший общественность, не говоря уже о свидетелях инцидента, посмотрел и епископ Митрофан, отметили в епархии.
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