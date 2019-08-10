|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Майли Сайрус разводится с Лиамом Хемсвортом
01:12
Фото: heartyhosting.com
Звездная пара, сыгравшая свадьбу менее года назад, расстается, пишут американские СМИ.
Известная артистка Майли Сайрус решила сосредоточиться "на себе и карьере", как и ее супруг - киноактер Лиам Хемсвортом.
Как передает TMZ, менее чем через год после свадьбы 26-летняя Майли Сайрус и ее 29-летний избранник решили оформить развод. В своем Instagram исполнительница разместила фото, на котором запечатлена без обручального кольца.
Представитель артистки подтвердила, что пара решила расстаться. Молодая семья не успела стать родителями, у них были лишь домашние питомцы. Экс-супруги уже договорились, что будут по очереди проводить время со своими животными.
О романе Сайрус и Хемсворт впервые заговорили еще десять лет назад, в 2012 году артист сделал предложение, но до свадьбы тогда дело не дошло. Спустя несколько лет пара приняла решение расстаться, но потом вновь воссоединилась. В результате 23 декабря прошлого года состоялась их свадьба.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|