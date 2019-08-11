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В Иерусалиме произошли стычки между иудеями и мусульманами: 60 пострадавших
00:27
Фото: palomnic.org
Представители различных религий подрались на Храмовой горе, передают зарубежные СМИ.
По данным ряда источников, мусульмане также провоцировали стычки с сотрудниками правоохранительных органов, которые пытались поддерживать общественный порядок.
Согласно последним официальным данным, в результате драки на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали не менее шестидесяти человек, сообщает РИА Новости. Силовики пытались предотвратить столкновения между мусульманами, которые собрались на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), однако верующие устроили потасовку и с ними, пишет The Jerusalem Post.
В результате силовики были вынуждены использовать светошумовые гранаты. Отмечается, что конфликтные ситуации начались после того, как мусульмане устраивали перепалку с иудеями у входа на территорию святыни.
Среди тех, кто пострадал во время беспорядков, есть представители разных религий, поясняется со ссылкой на источники в экстренных службах города.
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