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В Турции задержали россиянина, подозреваемого в краже яхты за €3,5 млн
00:10
Фото: vk.com
Преступление было совершено в Испании, к нему могут быть также причастны четверо граждан Турции. Остальных подозреваемых в угоне роскошной яхты также задержала полиция, передает ТАСС.
Судно, похищенное в начале минувшего апреля, было ранее обнаружено Гражданской гвардией Испании.
На борту яхты, которая была найдена у берегов Турции, в тот момент находились россиянин и еще три человека. Все они оказались подозреваемыми по делу об угоне. Отследить маршрут судна удалось при помощи системы международного сотрудничества: ранее яхту видели в Греции, а позже - у побережья Турции, сразу после чего местные правоохранители проинформировали испанских коллег.
Преступление было совершено минувшей весной в порту Пальмы. В числе подозреваемых, кроме гражданина РФ, оказались трое турков. Стоимость угнанного судна составляет около трех с половиной миллионов евро.
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