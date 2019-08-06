|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
6.8.2019 22:42
Фото: fastpic.ru
Скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Два дня назад ее экстренно госпитализировали в Италии, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники из окружения покойной.
Как пишут "Известия", ранее Аллу Вербер доставили в клинику на курорте Форте-дей-Марми. Несмотря на все усилия итальянских врачей, она скончалась на 62-м году жизни. Как передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на друга Аллы Вербер, журналиста Олега Шарана, причиной ее смерти стал инфаркт.
Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что причиной экстренной госпитализации Вербер был сепсис – заражение крови.
Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде, в 1976 году вместе с семьей покинула Советский Союз, эмигрировав в Рим. Позже жила в Монреале, окончила университет в Торонто. В Канаде Вербер работала в магазине готового платья, где и началась ее карьера в фэшн-индустрии.
В числе звезд, отреагировавших на печальную весть из Италии - Филипп Киркоров. Знаменитый российский артист заявил о том, что поражен внезапной смертью Аллы Вербер. Соответствующая запись появилась в Инстаграме певца. Киркоров сопроводил ее фото, на котором запечатлен с Вербер лишь несколько дней назад.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|