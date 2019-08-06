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В Италии умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер


6.8.2019 22:42
В Италии умерла fashion-директор ЦУМа Алла ВерберФото: fastpic.ru

Скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Два дня назад ее экстренно госпитализировали в Италии, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники из окружения покойной.

Как пишут "Известия", ранее Аллу Вербер доставили в клинику на курорте Форте-дей-Марми. Несмотря на все усилия итальянских врачей, она скончалась на 62-м году жизни. Как передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на друга Аллы Вербер, журналиста Олега Шарана, причиной ее смерти стал инфаркт.

Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что причиной экстренной госпитализации Вербер был сепсис – заражение крови.

Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде, в 1976 году вместе с семьей покинула Советский Союз, эмигрировав в Рим. Позже жила в Монреале, окончила университет в Торонто. В Канаде Вербер работала в магазине готового платья, где и началась ее карьера в фэшн-индустрии.

В числе звезд, отреагировавших на печальную весть из Италии - Филипп Киркоров. Знаменитый российский артист заявил о том, что поражен внезапной смертью Аллы Вербер. Соответствующая запись появилась в Инстаграме певца. Киркоров сопроводил ее фото, на котором запечатлен с Вербер лишь несколько дней назад.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

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