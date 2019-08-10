|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
10.8.2019 20:47
Фото: vk.com
В результате ЧП пострадали не менее семидесяти человек, заявили представители полицейского управления города Морогоро, который расположен на востоке Танзании.
Число жертв, по уточненным данным, возросло до шестидесяти. Ранее местные власти сообщали о пятидесяти погибших.
Как передает местная газета The Citizen, большинство погибших и пострадавших - местные жители. Люди пришли к перевернувшемуся после ДТП бензовозу, чтобы собрать разлившееся из него топливо. В числе жертв аварии также были оказавшиеся рядом продавцы уличной еды.
Со слов выживших очевидцев, мощный взрыв прогремел практически сразу после того, как один из местных мужчин, столпившихся у бензовоза, решил прикурить сигарету.
В мероприятиях по ликвидации последствий ЧП, помимо пожарных служб задействованы подразделения Вооруженных сил Танзании, отмечает газета.
Город Морогоро, входящий в десятку крупнейших городов Танзании, находится на расстоянии около 200 километров от города Дар-эс-Салам, который является административным центром страны. Численность жителей Морогоро составляет более 300 тыс. человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|