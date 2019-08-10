Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

10.8.2019 20:47

Фото: vk.com



В результате ЧП пострадали не менее семидесяти человек, заявили представители полицейского управления города Морогоро, который расположен на востоке Танзании.



Число жертв, по уточненным данным, возросло до шестидесяти. Ранее местные власти сообщали о пятидесяти погибших.



Как передает местная газета The Citizen, большинство погибших и пострадавших - местные жители. Люди пришли к перевернувшемуся после ДТП бензовозу, чтобы собрать разлившееся из него топливо. В числе жертв аварии также были оказавшиеся рядом продавцы уличной еды.



Со слов выживших очевидцев, мощный взрыв прогремел практически сразу после того, как один из местных мужчин, столпившихся у бензовоза, решил прикурить сигарету.



В мероприятиях по ликвидации последствий ЧП, помимо пожарных служб задействованы подразделения Вооруженных сил Танзании, отмечает газета.



Город Морогоро, входящий в десятку крупнейших городов Танзании, находится на расстоянии около 200 километров от города Дар-эс-Салам, который является административным центром страны. Численность жителей Морогоро составляет более 300 тыс. человек.



Автор: Злата Богатова

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