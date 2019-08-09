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В красноярской Каменке взрывов больше нет
9.8.2019 23:46
Фото: РЕН ТВ
Как заявили представители администрации Ачинского района (Красноярский край), новых взрывов или хлопков на складе боеприпасов больше нет, передает "Интерфакс-Сибирь".
По данным агентства, все жители населенного пункта Каменка, выразившие желание эвакуироваться, находятся в соседнем поселке.
Двадцать семь жителей Каменки ранее были вывезены в пункт временного размещения, открытый на территории расположенного по соседству поселка Малиновку. Как заявили в пресс-службе местной администрации, после возобновившихся хлопков необходимости в обязательной эвакуации не возникало.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, где в минувший понедельник, 5 августа, произошел пожар, были вновь слышны взрывы.
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