|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФСИН сообщает о нарушениях в «Крестах»
12:44
Фото: arshinkrim.ru
В ходе проверки, которая была проведена после распространившихся в Сети материалов о пытках арестантов, в СИЗО-1 ("Кресты-2") были выявлены нарушения.
Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замначальника ведомства Валерия Максименко.
По словам Валерия Максименко, имел место конфликт между арестантами. Причиной разногласий среди лиц, которые находились в одной из камер петербургского СИЗО-1, стала острая личная неприязнь и сигареты, пояснил замруководителя службы. В результате перепалка стремительно переросла в драку, при этом в камере не было сотрудников ФСИН.
Как отметил Максименко, слова которого приводит РБК, в ходе проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН выявили "кучу нарушений". В частности, люди переводились "из камеры в камеру", вместе с уже судимыми находились несудимые, и это никак не отражалось в учетной документации. Представители СИЗО, объясняя сложившуюся ситуацию, указывают на острую нехватку кадров — в "Крестах-2" не хватает почти половины личного состава. Однако "это слабое оправдание", — отметил замглавы службы.
Ранее в прессе и Сети широко распространились публикации о том, что в "Крестах-2" якобы созданы спецкамеры, где по приказу администрации одни заключенные жестоко пытают других, выбивая из арестантов нужные показания. После соответствующих материалов и была начата проверка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|