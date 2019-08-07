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Власти Праги запретили новогодние салюты
07:55
Фото: telegramfor.me
Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося накануне, 7 августа, заседания Магистрата чешской столицы.
Администрация Праги действовала из соображений гуманности, чтобы защитить от излишнего шума маленьких детей и пожилых людей, а также избежать негативного влияния на психику домашних животных.
Как передает РИА Новости, жителям и гостей столицы Чехии вместо традиционных салютов будет предлагаться видеопроекция на фасадах зданий. По словам Йиржи Поспишила, многие люди с интересом воспринимают новогодние салюты, которые являются весьма зрелищными. Однако среди жителей столицы немало и тех, кто воспринимает фейерверки негативно.
По традиции салюты в Праге устраивали вечером 1 января. В течение последних лет стоимость их ежегодно составляла порядка 1,7 миллиона крон (примерно 74 тысяч долларов). На видеопроекции из бюджета предлагается выделять около двух миллионов крон (порядка 87 тысяч долларов).
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