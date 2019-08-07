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Врачи ампутировали правую руку избитой в Ингушетии девочке
01:06
Фото: bezformata.com
Операция проводилась в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, передает РИА Новости.
Врачи осуществили первый этап хирургического лечения.
Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, врачам пришлось удалить все омертвевшие ткани, включая кисть и предплечье правой руки. Хирургическое вмешательство прошло в пределах ожиданий. В настоящее время московские врачи продолжают лечение девочки.
Ранее руководитель НИИ Валерий Митиш говорил о том, что медики надеются сделать все возможное, чтобы сохранить ребенку локтевой сустав. По словам президента института Рошаля, вопрос об ампутации левой руки не стоит. Полностью зажили ожоги, которые были на ягодицах девочки 2012 г.р.
Ребенка со множественными травмами доставили в детскую больницу Назрани 4 июля. По итогам первого же осмотра врачи выяснили, что повреждения девочка получила еще некоторое время назад. Как заявила тогда воспитывавшая ребенка женщина, малышка якобы сама села в кипящий суп, а потом упала в канализационную канаву. Медицинская помощь при этом ей не оказывалась, тетя избитой девочки пыталась лечить ее подручными средствами. Из Назрани, где провели первую операцию, ребенка вскоре доставили в Москву.
По факту ЧП, вызвавшего огромный общественный резонанс, возбудили уголовное дело. Тетку избитого ребенка, которая воспитывала племянницу без оформления соответствующих документов, обвиняют в истязаниях. Магасский районный суд арестовал женщину, в прошлом уже привлекавшуюся к ответственности, на два месяца.
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