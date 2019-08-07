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В США мужчина смог разжать пасть аллигатора, чтобы спасти собаку
7.8.2019 21:54
Фото: khabarfoori.com
Житель Нокомиса (штат Флорида) пытался помочь псу, который упал в канал за домом. Внезапно мужчина обнаружил, что не видит лабрадора, однако в воде находится огромный крокодил.
Предположив, что аллигатор успел схватить собаку, хозяин бросился в воду.
Прыгнув в канал, американец сумел разжать челюсти аллигатора, вытащить собственную собаку и быстро выбраться на берег. По словам мужчины, он в результате ЧП не пострадал, сообщает New York Post.
Ветеринары, тщательно осмотрев спасенного лабрадора, не выявили серьезных повреждений. Незначительные травмы, которые пес получил, когда его схватил аллигатор, не представляют угрозы для здоровья и тем более жизни, заверили специалисты.
В местной спасательной службе, прокомментировав случившееся, хоть и порадовались хорошему окончанию истории, призвали жителей воздерживаться от столь рискованных действий.
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