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В Якутии родственники утонувшего ребенка избили спасателей
7.8.2019 21:26
Фото: vk.com
Как передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", в полицию обратились сотрудники "Службы спасения Якутии".
Представители ведомства сообщают, что подверглись избиению со стороны родственников девочки, которая утонула в конце июля в реке Лена.
После инцидента открытое обращение правительству республики, прокуратуре и МВД опубликовал и профсоюз "Службы спасения Якутии". В письме содержится просьба взять расследование этого дела на особый контроль.
ЧП случилось 31 июля, когда сотрудники МЧС продолжали поиски погибшей девочки. В окрестностях населенного пункта Еланка на спасателей набросилась группа родственников ребенка и их знакомых.
В прессе тем временем распространились сообщения о том, что спасатели, уже обнаружив тело ребенка, якобы решили тянуть время и умышленно "притопили" девочку при помощи некого груза. В СМИ высказывались предположения о том, что сотрудники МЧС таким образом хотели получить большую оплату за дни, потраченные на поиски.
В ведомстве эту информацию опровергли. Дело в том, что у ребенка она рука была загипсована. Отправляя девочку купаться, родители обернули гипс целлофаном, чтобы он не намок. В результате повязка пропиталась водой и сработала как грузило, заявили представители республиканского главка МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что с момента прибытия спасателей родственники оказывали на них давление и грубо вмешивались в алгоритм проведения поисковых мероприятий.
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