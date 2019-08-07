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Найден мертвым наркобарон, переодевшийся своей дочерью ради побега
7.8.2019 18:01
Фото: armenpress.am
Как заявили в администрации тюрьмы, где был найден мертвым наркобарон, переодевшийся своей дочерью ради побега, приоритетной версией является самоубийство.
Суд приговорил бразильца Клаувино да Сильва к 73 годам.
42-летний преступник отбывал наказание в одной из тюрем Рио-де-Жанейро. Как сообщает CNN со ссылкой на администрацию учреждения, тело мужчины было найдено в его камере во время стандартного обхода арестантов. По версии правоохранителей, скорее всего речь идет о самоубийстве.
В минувшую субботу да Сильва пытался сбежать из тюрьмы, но его ожидал провал. Мужчина переоделся, чтобы выглядеть как его дочь - в узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку, на которой были изображены сердечко и пончики. Кроме того, он даже использовал специальную маску, но реализовать свой замысел не смог.
Ранее в Сети широко распространился видеоматериал, на кадрах которого запечатлен снимающий с себя женскую одежду и маску да Сильва.
В прошлом да Сильва входил в число главарей "Красной команды", которая считается одной из наиболее влиятельных, могущественных и опасных криминальных группировок в Бразилии. Члены этого преступного сообщества контролируют торговлю наркотиками во многих районах Рио-де-Жанейро.
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