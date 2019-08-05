Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани убили супругов и маленького ребенка

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Фото: v-moldove.ru



На месте преступления нашли предсмертное послание. Предположительно, записку могла оставить погибшая женщина. Как передает ТАСС, она написала, где необходимо похоронить семью.



По факту трагедии следственные органы региона возбудили уголовное дело.



ЧП случилось на территории Новопокровского района Краснодарского края, сообщает региональное СУ СКР. В понедельник, 5 августа в одном из частных домов были найдены тела супругов и их пятилетнего сына с явными признаками криминальной смерти. 32-летний мужчина и его ребенок скончались от колото-резаных ран груди. Причиной гибели 33-летней женщины, тело которой находилось в ведущем в комнату дверном проем, по предварительным выводам экспертов, стала асфиксия.



Во время осмотра жилища была найдена предсмертная записка, которую оставила женщина. По версии следствия, она указала место, в котором хотела, чтобы похоронили ее близких.



Обстоятельства трагедии выясняют в рамках расследования уголовного дела по статье об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ведомстве уточнили, что сигнал в правоохранительные органы поступил от коллеги погибшего мужчины. Тот без предупреждения не вышел на работу, поэтому его товарищ приехал к нему домой. Увидев закрытую дверь и заподозрив неладное, он незамедлительно обратился в полицию.



Информации о том, что могло стать причиной расправы, из официальных источников пока не поступало. Ведется расследование.



Автор: Злата Богатова

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