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Илон Маск пошутил над Елизаветой II, сравнив ее с телепузиками
5.8.2019 23:49
Фото: Twitter @elonmusk
Как отметил основатель компании SpaceX, практически создавший новый мем, британская королева Великобритании "снималась" в "Телепузиках".
Шутка Илона Маска, обратившего внимание на яркие образы Елизаветы II, вызывала бурный отклик среди пользователей.
Илон Маск предположил, что британская королева, судя по ее ярким образам, вполне могла бы сравниться с "Телепузиками", и даже представил, как это могло бы выглядеть. Опубликованные им изображения в результате уже успели собрать в общей сложности свыше 200 тысяч лайков.
В соцсетях, оценив шутку основателя компании SpaceX, сразу же начали предлагать собственные варианты. Пользователи продолжают увлеченно публиковать коллажи, где на соответствующем фоне изображены германский канцлер Ангела Меркель, музыканты культового коллектива Queen, а также сам Илон Маск.
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