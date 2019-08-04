ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Японии с подозрением на Эболу госпитализирована женщина
В Японии с подозрением на Эболу госпитализирована женщина
В Минводах из-за разгерметизации экстренно сел лайнер SSJ-100
В Минводах из-за разгерметизации экстренно сел лайнер SSJ-100
Никас Сафронов рассказал о «поросячьем» хамстве затопившей его соседки
Никас Сафронов рассказал о «поросячьем» хамстве затопившей его соседки
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингуВ Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Лидер партии Зеленского озвучил новые способы возвращения ДонбассаЛидер партии Зеленского озвучил новые способы возвращения Донбасса
В Лондоне задержан подросток, выбросивший ребенка со смотровой площадки галереи Тейт МодернВ Лондоне задержан подросток, выбросивший ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн
МИД РФ обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаМИД РФ обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Ученые выяснили, почему люди любят гладить котовУченые выяснили, почему люди любят гладить котов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые выяснили, почему люди любят гладить котов


01:47
Ученые выяснили, почему люди любят гладить котовФото: tablevet.ru

По мнению шведских ученых, прикосновение к кошке в некоторых случаях способно эффективно понизить давление и уменьшить уровень гормонов стресса в организме.

При этом речь идет исключительно о том, чтобы гладить кота или собаку, а не игрушку с похожим мехом.

Как пояснила нейрофизиолог, наиболее эффективным в сложной эмоциональной ситуации может быть физический контакт с другим человеком. Но при отсутствии такой возможности очень полезными могут оказаться и четвероногие друзья - чтобы успокоиться, достаточно их погладить, сообщает издание Dagens Nyheter.

Специалисты уже давно зафиксировали реакцию человеческого организма на прикосновение к кошке или собаке - люди реагируют на ответное тепло и дыхание. Кроме того, многим приятно осознавать, что есть кто-то, кто не только позволяет им себя гладить, но и открыто выражает получаемое в процессе удовольствие.

Ученые отмечают, что в экстренном случае тактильный контакт поможет быстро успокоить человека - необходимо положить ладонь на предплечье другого человека, при этом не двигая ей. Такие действия, способствуя нормализации эмоционального фона, не принесут дискомфорта другому человеку. Нейрофизиологи напоминают, что прикосновения вызывают в организме выработку окситоцина – гормона счастья, а также способны активизировать работу тех областей мозга, которые ответственны за социализацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Анталье с начала года скончались десятки туристов из РоссииВ Анталье с начала года скончались десятки туристов из России
Названо имя стрелявшего на фестивале Чеснока в КалифорнииНазвано имя стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии
В Огайо в результате стрельбы погибли девять человекВ Огайо в результате стрельбы погибли девять человек
В Париже вручили российский паспорт художнику Кириллу Арнштаму В Париже вручили российский паспорт художнику Кириллу Арнштаму
В Петербурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на брокерскую организациюВ Петербурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на брокерскую организацию

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru