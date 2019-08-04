Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, почему люди любят гладить котов

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Фото: tablevet.ru



По мнению шведских ученых, прикосновение к кошке в некоторых случаях способно эффективно понизить давление и уменьшить уровень гормонов стресса в организме.



При этом речь идет исключительно о том, чтобы гладить кота или собаку, а не игрушку с похожим мехом.



Как пояснила нейрофизиолог, наиболее эффективным в сложной эмоциональной ситуации может быть физический контакт с другим человеком. Но при отсутствии такой возможности очень полезными могут оказаться и четвероногие друзья - чтобы успокоиться, достаточно их погладить, сообщает издание Dagens Nyheter.



Специалисты уже давно зафиксировали реакцию человеческого организма на прикосновение к кошке или собаке - люди реагируют на ответное тепло и дыхание. Кроме того, многим приятно осознавать, что есть кто-то, кто не только позволяет им себя гладить, но и открыто выражает получаемое в процессе удовольствие.



Ученые отмечают, что в экстренном случае тактильный контакт поможет быстро успокоить человека - необходимо положить ладонь на предплечье другого человека, при этом не двигая ей. Такие действия, способствуя нормализации эмоционального фона, не принесут дискомфорта другому человеку. Нейрофизиологи напоминают, что прикосновения вызывают в организме выработку окситоцина – гормона счастья, а также способны активизировать работу тех областей мозга, которые ответственны за социализацию.



Автор: Злата Богатова

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