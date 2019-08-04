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В Ленобласти задержали братьев, возможно причастных к гибели закованного в наручники мужчины
00:59
Фото: livejournal.com
Подозреваемые пояснили, что с детских лет дружили с 32-летним мужчиной, труп которого ранее был найден в дачном доме СНТ "Чайка" (Волховский район Ленинградской области). Знакомые потерпевшего пояснили, что пытались спасти своего товарища - вылечить его от наркозависимости. Однако их действия привели к гибели мужчины.
Тело 32-летнего петербуржца с руками и ногами, скованными наручниками, был обнаружен в минувшую субботу, 3 августа. По факту случившегося следственные органы региона ранее уже возбудили уголовное дело. Позже по подозрению в незаконном лишении свободы человека, которое повлекло за собой гибель потерпевшего, полиция задержала двух братьев, сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.
В ходе расследования установлено, что двое мужчин привезли своего якобы наркозависимого друга из Петербурга в дачный дом на территории садоводческого массива "Пупышево" в Волховском районе. Сковав мужчину наручниками по рукам и ногам, они оставили его одного. Спустя некоторое время он умер, находясь в одиночестве. Информации о том, что стало причиной смерти потерпевшего, из официальных источников пока не поступало.
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