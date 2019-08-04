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В Минводах из-за разгерметизации экстренно сел лайнер SSJ-100
4.8.2019 23:38
Фото: proza.ru
На борту пассажирского самолета SSJ-100, который принадлежит авиакомпании "Азимут", в момент ЧП находилось более восьмидесяти человек.
Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту МинВод по причине разгерметизации, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник в органах управления воздушным движением отмечается, что лайнер SSJ-100 авиакомпании "Азимут" осуществлял рейс из Элисты в Сочи. После того, как во время перелета возникла нештатная ситуация, командир принял решение о незамедлительном приземлении.
Экипаж сразу же связался с диспетчерами, проинформировав их о случившемся. В результате самолет Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Приземление прошло благополучно. Информации о пострадавших нет.
Сведений о том, что могло стать причиной разгерметизации на борту пассажирского самолета, пока не поступало.
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