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В горах Швейцарии погибли двое альпинистов из Германии
4.8.2019 23:17
Фото: myswitzerland.com
Иностранцы получили смертельные травмы, когда сорвались с участка между вершинами Гран-Жандарм и Дан-Бланш, передает ТАСС со ссылкой на полицию кантона Вале. По факту трагического происшествия, случившегося в субботу, проводит проверку прокуратура.
В сообщении регионального полицейского управления указано, что двое альпинистов, прибывших в Шваейцарию из Германии, пытались покорить гору Дан-Бланш. При невыясненных пока обстоятельствах немцы сорвались вниз, когда двигались по южному склону.
В момент ЧП покорители гор находились между вершинами Гран-Жандарм и Дан-Бланш, уточнили представители местных властей. От полученных травм оба альпиниста погибли. Невольными очевидцами случившегося стали другие альпинисты, которые сразу же обратились в службу спасения. Сотрудники экстренных служб добрались до места на вертолете. К тому моменту им оставалось только констатировать гибель иностранцев.
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