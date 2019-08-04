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В Румынии министра сняли с поста за некорректные слова об изнасилованной девочке
4.8.2019 21:19
Фото: moldnews.md
Как сообщила на своей странице в фейсбуке премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ, снята с поста Екатерина Андронеску, ранее возглавлявшая Министерство образования Румынии. Министр позволила себе некорректные высказывания об изнасилованной и убитой в конце июля девочке.
Как заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, столь безответственные поступки не отражают позицию правительства. Глава кабмина подчеркнула, что чиновница продемонстрировала полное отсутствие понимания, как государственные органы должны защищать детей. В результате было принято решение об отставке Екатерины Андронеску.
Ранее возглавлявшая Минобразования Румынии Екатерина Андронеску, комментируя гибель пятнадцатилетнего подростка, заявила о том, что девочку "учили не садиться в машины с незнакомцами". Слова высокопоставленной чиновницей вызвали в стране обширный общественный резонанс.
Предполагается, что пост главы Министерства образования в скором времени займет Валер-Даниел Бреаз.
Трагедия, всколыхнувшая Румынию, произошла в конце июля. Пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени была похищена, когда отправилась в город в Каракал на попутном автомобиле. Подростку удалось несколько раз дозвониться до службы спасения, однако правоохранители установили местонахождение девочки лишь через девятнадцать часов. К тому времени ее уже убил похититель и насильник.
На фоне резонанса, вызванного убийством девочки, ранее уже подал в отставку глава МВД Николае Мога и целый ряд других высокопоставленных руководителей различных структур.
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