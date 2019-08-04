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В Петербурге при стычке с футбольными фанатами пострадал боец ОМОНа
4.8.2019 19:23
Фото: vk.com
Инцидент произошел накануне, когда на поле встречались команды "Зенит" и "Краснодар".
Пресс-служба Росгвардии по Северной столице и Ленобласти сообщает, что болельщики бросили в омоновцев некий тяжелый предмет.
ЧП случилось после того, как игра уже завершилась, уточнили представители ведомства. Вскоре после окончания матча футбольные болельщики, находясь уже за пределами чаши стадиона "Газпром Арена", кинули в обеспечивавших правопорядок сотрудников ОМОНа тяжелый предмет. В результате был травмирован один из бойцов спецподразделения. Силовика сразу же доставили в травмпункт для оказания помощи. Врачи пришли к выводу, что ранение не представляет серьезной угрозы для здоровья омоновца.
Случившееся уже прокомментировала пресс-служба ФК "Зенит". Представители клуба, в частности, проинформировали о намерении организаторов матча совместно с правоохранителями провести расследование инцидента.
Игра "Зенита" и "Краснодара", состоявшаяся в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, завершилась со счетом 1:1.
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