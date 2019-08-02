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Боярский прокомментировал лидерство Петербурга по числу пациентов с расстройствами психикиБоярский прокомментировал лидерство Петербурга по числу пациентов с расстройствами психики
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Боярский прокомментировал лидерство Петербурга по числу пациентов с расстройствами психики


01:27
Михаил БоярскийФото: livejournal.com
Михаил Боярский

По мнению известного артиста Михаила Боярского, без "психов" не было бы искусства.

Как заявил 69-летний актер, учитывая, что речь идет о культурной столице, в Петербурге просто не может быть "очень нормальных людей".

Михаил Боярский подверг критике сведения, представленные ранее Министерством здравоохранения. Как заявил известный российский артист, подобного рода подсчеты и списки вызывают у него лишь иронию, ведь они "бессмысленны и глупы". Своим мнением по этому поводу Боярский поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее был представлен рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов, у которых в течение прошлого года были диагностированы различного рода психические расстройства. Специфический "рейтинг", созданный на основе статистических данных Минздрава РФ, возглавили Петербург и Москва. На третьем месте оказался Татарстан. Пятерку "лидеров" замкнули Башкортостан и Челябинская область.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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