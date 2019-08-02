Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Составлен рейтинг регионов РФ по количеству пациентов с расстройствами психики

13:57

Фото: advaitac.com



Как передает RT, за прошлогодний период наибольшее количество случаев было официально зарегистрировано в Санкт-Петербурге — там врачи выявили разнообразные расстройства психики у 4700 пациентов. Вслед за Северной столицей идет Москва с показателем в 2800 пациентов.



Замыкает тройку "лидеров" этого невеселого списка Татарстан, где в 2018 году было выявлено 2,5 тысячи таких пациентов, а следом идут Башкортостан и Челябинская область с показателями 2,4 и 2,1 тысячи человек.



По данным Минздрава, который представил соответствующую статистику, в общей сложности в прошлом году на территории РФ впервые в жизни диагноз, подразумевающий психические расстройства, был поставлен более чем 59 тысячам человек. В ведомстве отметили, что в это число не входят случаи, где речь идет об изменениях, спровоцированных употреблением психоактивных веществ.



Автор: Злата Богатова

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