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В дагестанском селе найдены девять самодельных бомб
00:35
Фото: posta.co.il
Операция проводилась сотрудниками республиканского управления ФСБ России, сообщает РИА "Дагестан".
Со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщается, что кустарно изготовленные взрывные устройства были обнаружены силовиками на окраине села Гимры.
Самодельные бомбы представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, которые были наполнены смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Кроме того, кустарно изготовленные взрывные устройства содержали поражающие элементы в виде кусков арматуры, отметили представители ФСБ.
Все кустарно изготовленные бомбы обнаружили в заброшенном сарае сегодня примерно в 11:30 по московскому времени. Взрывные устройства были обезврежены на месте. Уничтожавшие их взрывотехники пришли к выводу, что совокупная мощность самодельных бомб в тротиловом эквиваленте могла составлять порядка 90 килограммов.
Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств случившегося, ведется работа по выявлению лиц, причастных к изготовлению бомб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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