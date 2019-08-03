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СМИ: В Техасе не менее 18 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре
00:19
Фото: m24.ru
Как передает телекомпания ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах города Эль-Пасо (штат Техас), в результате инцидента погибли по меньшей мере восемнадцать человек.
Речь может идти о десятках раненых, сообщает канал.
Официального подтверждения этих сведений пока не последовало, известно лишь, что несмотря на задержание предполагаемого преступника, территория ТЦ все еще оцеплена - сохраняется угроза, заявили в полиции.
По данным пресс-службы полицейского управления техасского города Эль-Пасо, силовикам удалось задержать подозреваемого. Вместе с тем, в ряде источников также появились сообщения о том, что стрельбу вели два или три человека, и все они к настоящему времени обезврежены.
Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Пока сведения поступают довольно противоречивые. Некоторые американские СМИ сообщают о том, что жертвами стрельбы в торговом центре стали не менее восемнадцати человек, десятки ранены.
Здание ТЦ продолжает оставаться оцепленным полицией, местное население призывают вплоть до особого распоряжения стараться воздерживаться от посещения данного района. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.
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